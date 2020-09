Auf Thüringens Weihnachtsmärkten soll in diesem Jahr kein hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt werden. Auch Glühwein mit Schuss wird es nicht geben. Das sieht ein Entwurf des Gesundheitsministeriums vor, der sich derzeit in der Abstimmung befindet. Demnach soll bereits um 21 Uhr Ausschank-Schluss sein.

Auch müssen die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie mehr Aufwand betreiben, damit die Besucher die Abstände einhalten können. Auf umzäunten Flächen müssen demnach pro Besucher 2,5 Quadratmeter Fläche kalkuliert werden. In Warteschlangen und an anderen Ballungspunkten - etwa an Händler- und Gastronomieständen - soll eine Maskenpflicht geprüft werden. Bierzelte werden komplett verboten.