Pandemie Werner: Corona-Impfungen sollen in Ostthüringer Altenheimen beginnen

Hauptinhalt

In Thüringen soll mit den Corona-Impfungen in den östlichen Landkreisen begonnen werden. Laut Gesundheitsministerin Heike Werner ist geplant, dort zunächst in großen Altenheimen zu impfen. In Ostthüringen ist die Lage derzeit besonders kritisch.