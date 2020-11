In Thüringen steigt die Zahl der auf Intensivstationen von Krankenhäusern behandelten Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung stetig an. Mit Stand Mittwochvormittag waren es 39, wie aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht. Zwöf Erkrankte mussten invasiv beatmet werden.

Vor zwei Wochen waren noch 22 Erkrankte auf Intensivstationen behandelt worden. In Thüringen stehen nach DIVI-Zahlen insgesamt 934 Intensivbetten zur Verfügung, die Kapazität kann bei Bedarf innerhalb von sieben Tagen um 455 aufgestockt werden. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Thüringen hatte am Dienstag erneut die Marke von 250 übertroffen.