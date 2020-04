Solange es jedoch weder Impfstoff noch Medikamente gibt, müsse ein Alltag vorbereitet werden, in dem die Menschen Abstand voneinander halten. "Es geht um die Infektionsgefahr, die muss unterbunden werden. Wenn wir das sicher einhalten und auch durchhalten, dann haben wir eine Chance zu einer Normalität zu kommen, die nicht mehr so normal ist wie das, was wir vorher hatten" so Ramelow.