Das Thüringer Gesundheitsministerium sieht für die gestiegene Corona-Inzidenz mehrere mögliche Ursachen. Wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte, könnte zum einen der Wintereinbruch in der vergangenen Woche dazu geführt haben, dass weniger Menschen zu Arzt gegangen sind und dies nun nachholen. Darüber hinaus seien die verschiedenen Virus-Varianten in Thüringen angekommen und könnten zu einem erhöhten Infektionsgeschehen führen.