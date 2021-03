Oleg Keiler ist selbst gerade in Quarantäne. Der künstlerische Leiter und Intendant der Thüringer Tanzakademie und des Theaters im Gewölbe in Weimar ist deshalb nur per Telefon oder Videokonferenz zu erreichen. Seit Monaten schon kann das Theater keine Vorstellungen mehr geben. Gerade bei Touristen sind die Aufführungen rund um die Weimarer Klassik beliebt. Etwa 90 Prozent der Besucher kämen nicht aus der Region, schätzt der Theater-Chef.

Dass die gerade nicht kommen, nicht im Hotel übernachten und nicht in einer Vorstellung sitzen dürfen, ist für den Betrieb eine Katastrophe. Denn ein Teil der Betriebskosten läuft einfach weiter: zum Beispiel Mietzahlungen für die Immobilie am Weimarer Markt. Dabei profitiert der Kulturbetrieb, für den bis zu 40 Künstler arbeiten, sonst gar nicht von staatlichen Zuschüssen, wie sie staatlichen Theatern zukommen. Doch Keiler ist auf den Oberbürgermeister und das kommunale Wohnungsunternehmen Weimarer Wohnstätte zugegangen und konnte eine Reduzierung des Mietzinses erreichen. "Die Kommune war bereit, uns in der Stundung und durch teilweise Nachlässe zu unterstützen", sagt Keiler.

Beschränkungen verlängert - Lage immer brenzliger

Er beklagt, dass Kulturunternehmen von den Hilfsprogrammen in Land und Bund erst spät wahrgenommen sein worden und hofft jetzt auf eine schnelle Rückkehr der Touristen nach Weimar und in sein Theater.

Der Einzelhandel leidet seit Monaten unter den Schließungen wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel Den Thüringer Einzelhändlern geht es oft ähnlich. Sie ringen vielerorts längst um die nackte Existenz: "Der Lockdown geht immer weiter. Der wirtschaftliche Druck steigt. Im ersten Lockdown, da hatten wird noch einen begrenzten Zeitraum. Aber es wird immer schlimmer. Der Druck steigt", sagt Knut Bernsen, der Geschäftsführer des Handelsverbands Thüringen. Also müssten auch die Händler an allen Kostenschrauben drehen. Von jenen, die ihre Geschäfte ganz schließen mussten, hätten mehr als ein Drittel inzwischen bei ihrem Vermieter versucht, die Miete zu kürzen. Der Erfolg sei dabei sehr unterschiedlich. Mitunter hätten Vermieter von sich aus Verzicht angeboten, um die Geschäftsbeziehung zu erhalten. Mitunter könnten die Fälle vor Gericht enden.

Das hat auch damit zu tun, dass auch nach einer Gesetzesänderung im Bund nicht eindeutig ist, ob eine corona-bedingte Schließung des Ladengeschäfts oder der Gaststätte dazu berechtige, die Miete einfach so zu kürzen. Manchen Betrieben gelingt es schließlich durchaus, weiter zu arbeiten. Indem sie liefern oder nach Bestellung Ware abholen lassen. Der Einzelfall bleibt entscheidend.

Das sieht man auch beim Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft so. Über alle Branchen hinweg hätten etwa zehn Prozent der gewerblichen Mieter um Stundung oder Nachlass ersucht, sagt Verbandsgeschäftsführer Frank Emrich. In den meisten Fällen sei eine Einigung gelungen, denn in aller Regel hätten die Vermieter ein Interesse an der Geschäftsbeziehung. Frank Emrich vom Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vtw) Bildrechte: MDR/Lisa Kästner

Andere Mieter zahlen den Mieterlass letztlich mit

Aber er verweist auch darauf, dass ein Mieterlass letztlich auch von anderen Mietern mitbezahlt werden muss. Kosten für Verwaltung oder womöglich aufgenommene Kredite im Zuge einer Sanierung liefen schließlich trotzdem weiter und müssten bezahlt werden. "Deswegen ist das eigentlich der allerletzte Schritt." Unabgesprochene Mietrückstände gebe es allerdings nicht mehr als in den Vorjahren. Der Verband erwartet auch wegen der langfristigen Auswirkungen der Krise Veränderungen in den Innenstädten. "Es wird weniger Handel geben in Zukunft. Die Flächen werden anders genutzt werden. Wir können uns gut vorstellen, dass man Wohn- und Geschäftshäuser künftig stärker zu Wohnhäusern entwickelt." Zudem würden die Innenstädte wieder grüner und häufiger für gemeinschaftliche Aktivitäten genutzt.