Seit mehr als 30 Jahren ist die Jugendherberge auf dem Simmersberg bei Schnett das zweite Zuhause von Heidi und Andreas Schramm. "Wir sind die strengsten Herbergseltern der Welt", sagt Heidi zwinkernd. Und Andreas ergänzt, dass er bei den Kindern einfach darauf achtet, dass sie grüßen und Bitte und Danke sagen. Außerdem werden im Flur die Straßenschuhe ausgezogen. Durch die Herberge geht es nur in Pantoffeln. Die Jugendherberge in Schnett hat ihren ganz eigenen Charme. Komfort suchen die Gäste vergeblich. Duschen und WC sind auf dem Flur. Aber den Meisten macht das nichts aus.

Herbergsmutter Heidi Schramm ist streng, aber herzlich. Ihre Klöße am Sonntag ein Gedicht. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Viele Familien kommen jedes Jahr wieder. Sie lieben einfach die Ruhe. Im Winter fällst du aus dem Bett und stehst schon auf der Loipe. Außerdem gibt es direkt am Haus einen Rodelhang. "Jedes Kind muss seinen Schlitten allerdings selbst hinaufziehen und schläft abends wie ein Engel", grinst der Herbergsvater.

Diese Idylle am Waldrand jedoch ist in Gefahr. Wegen Corona dürfen keine Gäste kommen. Wann es wieder losgeht, weiß im Moment niemand. Thüringen verbietet Klassenfahrten bis Ende des Schuljahres, Brandenburg sogar bis Ende Dezember. Noch haben die Schnetter Herbergseltern keinen Kassensturz gemacht, der Schaden geht aber in die Tausende. Schon bis Ende Juni haben fast alle Gäste abgesagt.