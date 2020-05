Justiz und Corona Gerichtsbetrieb in Thüringen läuft wieder an

Die Arbeitsweise der Gerichte im Notbetrieb sei aber sehr unterschiedlich gewesen, sowohl innerhalb Thüringens als auch bundesweit. Kestel selbst hatte den Eindruck, dass in anderen Bundesländern weiter gearbeitet wurde, Verfügungen und Hinweise erlassen wurde. "In Thüringen war das leider nicht so", sagte Kestel. Die Menge an Post, die von den Gerichten kam, ist nach Aussagen der Anwälte deutlich zurückgegangen. Aus Sicht des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer lag das vor allem daran, dass die meisten Geschäftsstellen der Gerichte auf Grund der Infektionsschutzbestimmungen mit weniger Personal besetzt waren. Die Richter hätten zwar alle Einzelzimmer, doch wenn sie nichts vorgelegt bekämen, dann verlangsame das Betrieb.