Das Coronavirus breitet sich in Thüringen aus. Nachdem am 2. März im Saale-Orla-Kreis der erste Corona-Fall im Freistaat nachgewiesen wurde, melden seither weitere Städte und Landkreise neue Infektionen. Unsere Karte gibt einen Überblick, wie viele Erkrankungen in den jeweiligen Regionen bislang registriert wurden. Wir aktualisieren die Grafik regelmäßig.