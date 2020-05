Die Thüringer Automobilbranche muss weiter geduldig warten. In Berlin ist bei der Zusammenkunft von Kanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen von Volkswagen, Daimler Benz und BMW und den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg keine Abwrackprämie auf den Weg gebracht worden. Ob es einen Kaufanreiz in dieser Form überhaupt geben wird, soll sich Anfang Juni entscheiden.

Kurzarbeit in Thüringer Automobilbranche

Automotive-Thüringen-Geschäftsführer Rico Chmelik Bildrechte: Florian Girwert In Thüringen blickt man mit gemischten Gefühlen auf die Lage. In vielen der etwa 500 Betriebe der Branche ist Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Unternehmen genau betroffen sind, weiß man auch beim Branchenverband Automotive Thüringen nicht genau. "Zumal die Lage je nach Ausrichtung der Unternehmen sehr unterschiedlich ist", sagt Verbandsgeschäftsführer Rico Chmelik. Vielerorts standen die Bänder bei den großen Herstellern wochenlang still - und bei den Händlern wird derzeit nur wenig verkauft. Wer nicht nur die Autobranche beliefert, hat mitunter bessere Karten. Dass einige Unternehmen kurzfristig Hygieneartikel wie Masken hergestellt haben, ist keine Dauerlösung, Geld lässt sich damit kaum verdienen - und wirklich einträgliche Medizintechnik ist höchst forschungsaufwändig.

Nutzfahrzeuge und Landmaschinen weiter gefragt

Anders sei die Lage im Nutzfahrzeugbereich oder bei den Landmaschinen. Hier herrsche kein Stillstand, sagt Mathias Hasecke, Vorsitzender des Vorstands bei Automotive Thüringen und selbst Gründer und Chef der Habeck Erodier-, Laser- und Fertigungstechnik. Sein Unternehmen beliefert zu etwa 15 Prozent die Automobilbranche, aber auch Sondermaschinenhersteller und andere Branchen. Seine etwa 20 Mitarbeiter arbeiten in zwei Schichten und sind noch gut ausgelastet. "Wir haben jetzt mal Zeit für Wartung an Maschinen, wir modernisieren - und auch Automatisierung ist ein Thema. Wir werden auch noch investieren", sagt der Firmenchef.

Doch auch er und sein Verband hoffen auf Signale aus der Politik, denn ob die Nachfrage mit dem vorsichtigen Ausklingen der Krise einfach wieder anspringt, ist unsicher. Und wer jetzt rätselt, ob er ein neues Auto kaufen will, dürfte erst einmal warten, ob er dafür noch eine Kaufprämie vom Staat bekommt oder nicht.

Anstatt Kaufprämie: Thüringen hofft auf Konzept-Förderung

Mathias Hasecke ist Vorstandsvorsitzender bei Automotive Thüringen und Inhaber der Firma HaBeck Erodier-, Laser- und Fertigungstechnik in Hörselberg-Hainich Bildrechte: Florian Girwert Im Thüringer Branchenverband hofft man eher auf die Förderung neuer Ideen und Konzepte, von der die mittelständischen Firmen profitieren könnten, aus denen die Industrie in Thüringen mehrheitlich besteht. "Ohne Thüringen rollt kein Golf vom Band. Deshalb muss man die Länderinitiativen mit ins Boot holen, wenn man eine breite Akzeptanz für Subventionen erreichen will, die zu sinnvollen Kaufanreizen führen", sagt Chmelik. "Es muss Innovationsförderung stattfinden, die auch bei der Zulieferindustrie und beim Mittelstand ankommt." Ohne dass es laut gesagt wird: Die Zulieferer sorgen sich, dass von einer Kaufprämie für Neuwagen nur die großen Autohersteller profitieren - und bei ihnen von den Milliarden vom Staat wenig oder gar nichts ankommt. Also will man bei der Ausarbeitung von möglichen Konzepten für die Unterstützung mit am Tisch sitzen, um die eigenen Interessen zu wahren.

Branche ohnehin im Umbruch - Stichwort: Elektromobilität

Die Unternehmen und der Verband sind sich darüber im Klaren, dass die Branche sich ohnehin in einem Umbruch befindet. Neben der Elektromobilität treten auch Wasserstoff und Brennstoffzelle als Konkurrenten der etablierten Verbrenner-Motoren auf - und auch die Vernetzung von Fahrzeugen gilt in der Branche als Zukunftsthema. Hier könnten weitere Arbeitsplätze entstehen, während mittelfristig etwa in der Herstellung von Motorenteilen Jobs wegfallen.

Dessen ist sich auch die Landesregierung bewusst. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sieht neben der Möglichkeit, etwa einzelne Steuern zu senken, um den wichtigen Industriezweig wieder anzukurbeln, auch die weitere Förderung der Elektromobilität als Möglichkeit, die Lage zu verbessern. Weiteren Kaufprämien steht er hingegen eher skeptisch gegenüber. "Hier nochmal zuzulegen, scheint mir nicht der richtige Weg zu sein." Man brauche ein klares Konzept, wie man das Vorkrisenniveau wieder erreichen könne. "Das ist wichtig für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Unternehmen und damit für die Thüringer Wirtschaft und Thüringen insgesamt", so der Minister.