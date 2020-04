In Thüringen wird vorläufig nicht in größerem Umfang auf Antikörper gegen das SARS-COV-2-Virus getestet. Das Thüringer Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit, die verfügbaren Schnelltests auf Antikörper seien noch nicht ausreichend auf ihre Zuverlässigkeit geprüft. Außerdem sei das Testmaterial nicht empfindlich genug und damit die Gefahr falsch negativer Testergebnisse zu hoch. Thüringen werde weiterhin nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts auf den Erreger selbst testen.

Weltweites Interesse an Test aus Weimar

Für den Antikörper-Test braucht es Blut statt eines Abstrichs. Bildrechte: imago images/Future Image Die Diagnostik-Firma Senova aus Weimar produziert seit März einen Antikörper-Schnelltest, den ein internationales Forscherteam mit Beteiligung des Leibnitz-Instituts für photonische Technologien Jena entwickelt hat. Er liefert innerhalb von zehn Minuten ein Ergebnis.



Nach Angaben der Firma Servoprax aus Wesel in Nordrhein-Westfalen, die den Antikörpertest aus Weimar vertreibt, haben aus Thüringen Polizeidienststellen, Feuerwehren sowie weitere Einrichtungen, bei deren Arbeit ein Sicherheitsabstand nicht immer möglich ist, Interesse an dem Test signalisiert. Er werde inzwischen von Kunden aus aller Welt bestellt, derzeit aber vorwiegend in Deutschland ausgeliefert.

Qualität des Tests wird in Klinik überprüft

Wie Daniela Gründken, Fachberaterin für Labor- und Schnelldiagnostik bei Servoprax, auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagte, wird jede in Weimar produzierte Charge des Corona-Antikörpertests vor dem Verkauf in der Universitätsklinik Jena auf seine Wirksamkeit geprüft.

Thüringen will weiter auf PCR-Tests zum Nachweis des Erregers setzen. Bildrechte: dpa Dazu verwende die Klinik Material von echten Personen, die zuvor positiv auf den Corona-Erreger getestet worden waren. Auf diese Weise werde abgesichert, dass der Antikörpertest nicht falsch positiv oder falsch negativ ausfalle. Gündken wies darauf hin, dass man in die Funktionsprüfung Material von immer neuen Patienten einbeziehe. So könne man unter anderem feststellen, ob der Test auch noch funktioniert, wenn sich das Virus verändert oder ob er angepasst werden muss. Außerdem werde der Test auch mit Material von Patienten geprüft, die an Grippe erkrankt waren. Damit schließe man aus, so Gründken, dass der Test falsch positiv auf Grippe-Antikörper reagiere.

Endverbraucher sollen Test nicht eigenständig nutzen

Nach Aussage von Gründken ist der in Weimar produzierte Test bisher nur für den professionellen Gebrauch zugelassen. Der Beipackzettel sei nicht für Endverbraucher angelegt. Eine Zulassung für die private Anwendung strebe man auch nicht an. Endverbraucher, so Gründken, könnten ein negatives Testergebnis auf Antikörper nur schwer einschätzen und sich in falscher Sicherheit wiegen. Deshalb gehöre der Test in die Hände von Experten.