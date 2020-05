In Thüringen sollen Kinder bereits ab dem 18. Mai wieder regelmäßig, wenn auch eingeschränkt, in die Kindergarten gehen dürfen. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will am Dienstag im Kabinett dafür die Möglichkeit schaffen und die Verantwortung darüber den Landkreisen, kreisfreien Städten und Kommunen übertragen.

Kinder und Betreuerinnen des ersten Weimarer Betriebskindergartens Gipfelstürmer. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner