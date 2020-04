Thüringen Kindergärten sollen Notbetreuung ausweiten

In Thüringen ist es noch völlig unklar, wie im Mai die Kindergärten schrittweise geöffnet werden sollen. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Marion Wermann MDR THÜRINGEN mitteilte, werden dazu erst in den kommenden Tagen genaue Details festgelegt. Wermann geht vorerst davon aus, dass ab Mai lediglich die Notbetreuung für Kinder in den Einrichtungen ausgebaut wird.

Kindergärten: Weniger Personal, kleinere Gruppen

Das Bildungsministerium arbeitet nach Angaben eines Sprechers derzeit "mit Hochdruck" daran, den am Dienstag dazu gefassten Kabinettbeschluss des Landes umzusetzen. Fest stehe bereits jetzt, dass der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter in den Einrichtungen sehr ernst genommen werde. Das würde auch bedeuten, dass mit weniger Personal in den Kindergärten gerechnet werden muss. Auch die Größe der Gruppen, wie es sie vor der Corona-Pandemie gab, wird es bis auf weiteres nicht mehr geben. Dem Sprecher zufolge gibt es bis jetzt kein genaues Datum, wann im Mai mit der schrittweisen Öffnung begonnen wird. Klar sei, dass es nicht von Null auf 100 gehen könne.

Am Donnerstag tagen die einzelnen Arbeitsgruppen der Landesregierung dazu, wie und welchem Maße die am Mittwoch festgelegten Lockerungen umgesetzt werden können. Am Freitag ist dazu eine weitere Kabinettsitzung geplant.