Für Schulen hatte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Freitagabend angekündigt , dass sie voraussichtlich nicht vor Ostern öffnen. Geplant sei, die Schulen wieder zu öffnen, wenn das Infektionsgeschehen weit hinunter gehe. Der Lehrerverband sprach von einer Perspektive, die Planungssicherheit gebe.

Die Opposition kritisierte Holters Vorstoß scharf. So sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Christian Tischner, Holter habe am Freitag weder im Bildungsausschuss noch in der anschließenden Landtagssitzung von geschlossenen Schulen bis Ostern gesprochen. Es sei eine Missachtung des Parlaments, derartig weitreichende Beschlüsse nicht dort abzustimmen und zur Sprache zu bringen. Momentan zeigten die Anti-Corona-Maßnahmen Wirkung, sagte Tischner weiter. Er könne daher nicht verstehen, warum der Minister einen Schulbetrieb bis Anfang April ausschließe und damit die Eltern und alle Betroffenen entmutige.