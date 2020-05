Auch SPD-Landräte und -Oberbürgermeister in Thüringen fordern einen früheren Termin, um die Kinderbetreuung wieder zu öffnen. Statt wie von der Landesregierung vorgesehen am 2. Juni, sollte der modifizierte Regelbetrieb eine Woche vorher, am 25. Mai, beginnen, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben. Dazu sollten je nach Einrichtung Gruppengrößen und bedarfsgerechte Teilzeitbetreuungsmodelle festgelegt werden. Der geregelte Betrieb der Kinderbetreuung sei auch wichtig für die Wirtschaft, so die Landräte Antje Hochwind-Schneider (Kyffhäuserkreis), Matthias Jendricke (Kreis Nordhausen), Onno Eckert (Kreis Gotha), Marko Wolfram (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) und der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein.