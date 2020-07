Das Oberverwaltungsgericht in Weimar hat die aktuellen Corona-Regeln in Thüringen erneut bestätigt. Nach Angaben des Gerichts sind Mindestabstand und die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr und in Geschäften rechtmäßig, teilte das Gericht unter Verweis auf eine Entscheidung vom Freitag in einem Eilverfahren mit. Die jetzigen Regelungen sind noch bis zum 15. Juli gültig.