Schülerinnen und Schüler auf Klassenfahrt - hier in Berlin vor dem Hauptbahnhof. Bildrechte: dpa

Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums können Schulen und Lehrer wieder Klassenfahrten planen. Das Bildungsministerium behält sich aber weiter vor, Klassenfahrten abzusagen, sollten erhöhte Vorkehrungen zum Infektionsschutz nötig werden. Und: Sind Klassenfahrten vor Beginn der Pandemie für das Schuljahr 2020/2021 beantragt und von den Schulämtern genehmigt worden, so dürften diese angetreten werden.

Auch Auslandsreisen sind möglich, solange die Ziele innerhalb Europas und nicht in einem Corona-Risikogebiet liegen. Über alle anderen Ziele im Ausland entscheidet das Bildungministerium im Einzelfall.

Das Bildungsministerium gibt vor, dass Klassenfahrten in diesem Schuljahr nur dann genehmigt werden, wenn es im Vertrag einen "Corona-Storno-Passus" gibt. Der Vertrag muss also lediglich in Hinblick auf die Pandemie kostenfrei gekündigt werden können, nicht wegen aller denkbaren Alltagsfälle.