Ein ungewohnter Blick auf Schloss Heidecksburg. Anlässlich des St. Patricks Day tauchten die Rudolstädter ihr Wahrzeichen am Samstagabend in giftgrünes Licht. "Global Greening", nennt sich der Spaß, den sich weltweit immer mehr Irlandfans am 17. März machen. Sehenswürdigeiten, markante Landschaftspunkte, sogar ganze Flüsse werden am irischen Nationalfeiertag grün eingefärbt und ausgeleuchtet. Bildrechte: MDR/Matthias Thüsing