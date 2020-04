Der länderübergreifende Klinikverbund Regiomed bereitet sich auf vermehrte Lieferengpässe bei Medikamenten vor. Wie die Regiomed Chefapothekerin Andrea Beitzinger am Montag sagte, werden bestimmte Medikamente bereits knapp. Schon vor der Corona-Krise habe es bei einzelnen Medikamentengruppen Engpässe gegeben. Diese würden nun zum Teil noch verschärft.

Bei Regiomed werden deswegen die Vorräte von dringend benötigten Arzneimitteln täglich überprüft. Es wurde ein Ampelsystem eingerichtet. Rot heißt zum Beispiel, dass ein knapper Vorrat herrscht oder erwartet wird. Das gelte aktuell unter anderem für das Schmerzmittel Paracetamol. Zudem wird bei der Beatmung von Corona-Infizierten dringend das Arzneimittel Propofol benötigt. Weil auch hier der Bedarf nicht gedeckt werden kann, würden Alternativen gesucht. Gründe für die Engpässe seien Produktionsstopps in China oder Indien und blockierte Transportwege in Europa. Auch Hamsterkäufe in Apotheken hätten zu der Lage beigetragen.