Auch die SRH Holding wird den Mitarbeitern in den Kliniken in Suhl, Waltershausen-Friedrichroda und Gera eine Prämie zahlen. Sprecher Martin Kussler sagte MDR THÜRINGEN, für den Einsatz in speziellen COVID-Bereichen bekämen Mitarbeiter 700 Euro. Ansonsten werde die Sonderzahlung verrechnet, so beim Pflegepersonal in Waltershausen-Friedrichroda und am Waldklinikum Gera, das von der staatlichen Corona-Hilfe profitiert. Beschäftigte mit sonstigem Patientenkontakt erhalten 300 Euro und Beschäftigte ohne Patientenkontakt können sich über 150 Euro freuen.