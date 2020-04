"Thüringens Krankenhäuser arbeiten nicht am Anschlag." Mit diesem Satz möchte die Vorstandsvorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen, Gundula Werner, einen Eindruck aus den letzten Wochen geraderücken: Dass auch in Thüringen Pfleger und Ärzte wegen der Corona-Pandemie am Rande ihrer Kräfte arbeiten. Am Anschlag, so Werner, würden in Europa Krankenhäuser arbeiten, die überdurchschnittlich viele COVID-19-Patienten behandeln. "In Thüringen ist die Zahl der COVID-19-Fälle unterdurchschnittlich. Wir bereiten uns immer noch auf einen möglichen Ansturm vor und wissen nicht, ob der kommen wird." sagt Werner.

Leere Betten machen weniger Arbeit

Leere Krankenhausbetten bedeuten Verdienstausfall für die Kliniken (Symbolbild). Bildrechte: colourbox Werner reagiert so auf eine Frage, die sich viele in den letzten zwei Wochen gestellt haben: Warum fangen Thüringer Krankenhäuser jetzt an, Kurzarbeit zu beantragen, wo es doch alle Hände voll zu tun gibt? Die Managerin - selbst Geschäftsführerin im Klinikum Altenburger Land - verweist auf OPs und Behandlungen, die seit dem 16. März verschoben werden mussten. Leere Betten vorhalten bedeute weniger Arbeit. Weder die Landeskrankenhausgesellschaft noch die Regionaldirektion der Arbeitsagentur für Sachsen-Anhalt und Thüringen können sagen, wie viele Thüringer Kliniken vor diesem Hintergrund bisher Kurzarbeit beantragt haben. Die Gewerkschaft Ver.di spricht von Betriebsvereinbarungen im Südharz-Klinikum in Nordhausen, im Waldklinikum Eisenberg und im Kreiskrankenhaus Greiz zu Kurzarbeit. Im Kreiskrankenhaus Schleiz laufen die Verhandlungen noch, in den Thüringen-Kliniken Saalfeld und in anderen gibt es mit den Betriebsräten vorsichtige Gespräche.

Kurzarbeit für Klinik mit vielen Corona-Fällen