Das Land Thüringen will verstärkt ehemaliges Medizin- und Pflegepersonal reaktivieren. Das Kabinett hat in einer Sondersitzung am Donnerstag beschlossen, die sogenannte "stille Reserve" einzusetzen, um Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in der Corona-Pandemie unterstützen. Gemeint sind Fachleute, die nicht mehr aktiv in der Branche arbeiten, aber voll qualifiziert sind. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren sie in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen aus den Pflege- und Gesundheitsberufen ausgestiegen.