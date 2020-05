Die Durchschnittsdauer der Arbeitsunfähigkeit erhöhte sich laut BKK von sechs auf zehn Tage. Auch die AOK Plus und die Barmer meldeten deutlich mehr Krankschreibungen. Wie die Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft, Ute Zacharias, MDR THÜRINGEN sagte, sei auch die 14 Tage Quarantäne-Regelung für Auslandrückkehrer ein Grund für den ungewöhnlich hohen Krankenstand. - Die AOK Plus hat derzeit knapp eine Million Versicherte in Thüringen, die Barmer 216.000 und die BKK hat in Thüringen rund 19.000 Versicherte.