Tausende Bankkunden in Thüringen haben in der Corona-Krise ihre Kredite nicht bedient. Hintergrund ist ein Moratorium der Bundesregierung, das grundsätzlich allen Verbrauchern ermöglichte, fällige Zahlungen vorübergehend aufzuschieben. Die finanziellen Einbußen der Geldinstitute halten sich aber bislang in Grenzen.