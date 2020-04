In Thüringen sind wegen der Corona-Krise mehr als die Hälfte der Hotels geschlossen. Das hat der Hotel- und Gaststätten-Verband bei einer Umfrage ermittelt. Das Ergebnis sei allerdings nicht repräsentativ, weil eine Reihe von Unternehmen nicht erreicht werden konnten, sagte Verbands-Geschäftsführer Dirk Ellinger MDR THÜRINGEN. Daher sei die Zahl vermutlich höher als die ermittelten 52,5 Prozent. Von rund 500 befragten Hotels hatten sich mehr als 180 an der Umfrage beteiligt.

Ellinger beklagte, dass in einigen Städten die Politik keine eindeutige Regelungen erlassen habe. In Erfurt beispielsweise sei zunächst eine Totalschließung angeordnet, dann aber wieder teilweise aufgehoben worden. Die Branche sei massiv betroffen von den Folgen der Krise, zahlreiche Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Ohne Einnahmen könnten die Betriebe die Zeit ohne Gäste auch nicht für Renovierungsarbeiten nutzen.