Auch Einzelhändler in Thüringen bitten in der Corona-Krise um Aufschub oder Aussetzen der Ladenmieten. Das ergab eine MDR THÜRINGEN-Umfrage bei Einkaufszentren aller Regionen im Freistaat. Man sei täglich mit den Mietern im Gespräch, hieß es von den Centermanagern. Es gebe Anfragen in alle Richtungen, die individuell geklärt würden. Demnach kämpfen sich allerdings auch Ladenbesitzer durch die Krise und zahlen ihre Mieten trotz geschlossener Geschäfte regulär weiter.

In Thüringen können Kunden derzeit nicht in Geschäften einkaufen. Die Inhaber hoffen dabei auf Lösungen mit den Vermietern der Flächen. (Symbolfoto) Bildrechte: Colourbox.de