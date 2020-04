Menschen mit einer Hörschädigung verstehen die gesprochene Sprache laut Elschner zu etwa 50 Prozent über das Lippenabsehen. Das sei mit Mundschutz nicht möglich. Als positives Beispiel nannte der Verbandspräsident eine Apotheke in Weimar, in der Mitarbeiter hinter einer Plexiglasscheibe stehen und einen durchsichtigen Kopfschutz tragen, so dass der Mund zu sehen ist.

Der Landesverband für Hörgeschädigte vertritt in Thüringen rund 8.000 Menschen mit Hörschädigung, darunter 1.200 Gehörlose. In den vergangenen Tagen habe es viele Anfragen zum Thema Mundschutz gegeben, sagte Elschner. Er fürchtet, dass vor allem ältere Menschen sozial isoliert werden. Auch psychische Erkrankungen könnten zunehmen. Positiv sei, dass in der Corona-Krise viele Informationen in Gebärdensprache verfügbar seien. Allerdings müsste mehr davon später mit Untertiteln im Internet zum Nachlesen verfügbar sein, weil die Übersetzung häufig sehr schnell sei, so Elschner.