In der Debatte um Konjunkturhilfen wegen der Corona-Krise hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) neue Kredite befürwortet. "Da kommen wir gar nicht umhin", sagte er am Samstag. Das Geld müsse aber in Wirtschaftskraft und Wirtschaftsleistung investiert werden. Für Konsumausgaben dürfe es nicht verwendet werden, so Ramelow. Thüringen stehe vor der größten Belastung seit 30 Jahren. Ramelow verwies auch auf erwartete Steuerausfälle von rund einer Milliarde Euro.