Wirtschaft Coronakrise wirkt sich auf Unternehmensübergaben in Thüringen aus

Nachfolger steigerten Umsatz nach Übernahme

So konnten Nachfolger in Thüringen laut Wirtschaftsministerium den Umsatz zwei Jahre nach der Übernahme im Durchschnitt um knapp 80 Prozent steigern. Mit dieser Zahl liegt Thüringen bundesweit auf Rang zwei. Es gibt Länder, in denen der Umsatz im Durchschnitt sank, so Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Zahlen berufen sich auf den "Nachfolgemonitor 2019", eine bundesweite Studie über Unternehmensnachfolgen der Jahre 2013 bis 2018. Auch in Sachen Übergabealter und beim Frauenanteil glänzte der Freistaat vor Corona demnach mit Bestnoten. So wurden fast 28 Prozent der Firmen von Frauen übernommen - ein gesamtdeutscher Spitzenplatz vor Baden-Württemberg und Hamburg mit je gut 26 Prozent.

Auch das vergangene Jahr verlief in Sachen Unternehmensnachfolge erfolgreich. Von knapp 11.300 Gewerbeanmeldungen in Thüringen waren laut Wirtschaftsministerium mehr als 1.000 Übernahmen. Mit einer Quote von 9,33 Prozent kam Thüringen damit auch in dieser Statistik auf Platz eins, vor Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Die Quote bundesweit lag bei 6,77 Prozent. Kein Ausrutscher. Seit 2009 habe Thüringen immer deutlich über dem Bundesdurchschnitt gelegen und sei vor Corona auf einem sehr guten Weg gewesen, so ein Ministeriumssprecher.

Sorgen um Nachfolge in Einzelhandel und Gastronomie

Die guten Zahlen lassen aber nicht vergessen, dass es auch echte Sorgenkinder gibt. Dazu gehören der Einzelhandel und Hotel- und Gaststättenbetriebe im ländlichen Raum. Hunderte solcher Unternehmen wurden in den vergangenen Jahren geschlossen und abgewickelt, viele Inhaber hangelten sich zuvor mit minimalen Einnahmen oder gar Verlusten durch die Monate. Vor allem in der Gastronomie und im Einzelheiten lassen sich oft nur schwer Nachfolger finden für Unternehmer. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hilfe bei Unternehmensübergabe rechtzeitig planen

Hilfe bei Unternehmensübergaben bietet zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer in Erfurt an. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Hilfen für Nachfolge suchende Unternehmer in Thüringen sind vielfältig. Wirtschaftsministerium, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und die Thüringer Aufbaubank bieten ein umfassendes Portfolio. Wichtig sei jedoch, dass die Firmeneigner rechtzeitig mit der Planung beginnen und sich früh Expertenrat holen, heißt es unisono. Noch ist unklar, wie sich die Krise konkret auf die Firmenübergaben auswirkt. Belastbare Zahlen werden erst nach Monaten vorliegen. Bisher gingen gut die Hälfte der Firmen an die eigenen Kinder, rund 30 Prozent an externe Bewerber und etwa 20 Prozent an Mitarbeiter. Diese Relationen könnten schon bald andere sein.