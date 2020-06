Rund ein Drittel der Thüringer Vermieter mussten in der Corona-Krise Mietausfälle hinnehmen. Das teilte der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in Mitteldeutschland MDR THÜRINGEN mit. Die noch im Mai befürchteten Einnahmeausfälle bei privaten Mietern blieben jedoch weitestgehend aus. Dafür zeichnete sich die Krise umso deutlicher bei gewerblichen Mietern ab.

Während Vermieter von Gewerbeimmobilien auf dem Höhepunkt der Krise auf bis zu 50 Prozent der Mieteinnahmen verzichten mussten, lagen die Ausfälle im Bereich Wohnen mit rund acht Prozent deutlich darunter. Ähnlich verhält es sich bei den Kommunalen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften in Thüringen. Nach eigenen Angaben verzeichneten sie beim Gewerbe zum Teil herbe Mietverluste. Bei privaten Mieter bleiben jedoch weniger als ein Prozent Zahlungen schuldig.

Insgesamt sind im Mai 2020 etwa eine Million Euro Mietschulden in der Thüringer Wohnungswirtschaft aufgelaufen. Damit lägen die tatsächlichen Zahlen "relativ weit weg von den ersten Befürchtungen", sagte Frank Emerich, Direktor des Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in Mitteldeutschland (vtw). In der Krise hätten sich Wohngeld und Grundsicherung bewährt.