Neustart für Zahntechniker wird dauern

Grünauer und auch Innungssprecher Macher sind sich einig: Die Corona-Krise werden die Zahntechniker noch lange spüren. Auch wenn das "System", wie sie es nennen, wieder angelaufen ist, werde es einige Zeit dauern, bis Heil- und Kostenpläne erstellt sind und neue Aufträge in die Labore flattern. Diesen Effekt kennen die Zahntechniker. Nach den Sommerferien zum Beispiel gibt es erfahrungsgemäß wenig zu tun. Das aber gleiche sich übers Jahr hinweg wieder aus. Die Corona-Ausfälle hingegen auszugleichen, das werde nicht gelingen, so Macher. Und das in einer Zeit, in der es Zahntechniker ohnehin nicht leicht haben. Zahntechniker ist ein Handwerksberuf. Auch in der Branche gibt es Nachwuchsprobleme. Bildrechte: MDR/Monika Werner

Zahntechniker auch vor Corona unter Druck

Es knirscht seit Jahrzehnten, berichtet Macher. Macher verweist auf die ausländische Konkurrenz, die Industrie drängt massiv in die Branche hinein und nicht zuletzt sind auch die Praxislabore der Zahnärzte selbst ein großes Problem. Viele Dienstleistungen werden inzwischen vor Ort erledigt. Zahnärzte investieren in die eigene Technik. Außerdem haben die bürokratischen Hürden zugenommen. Immer wieder gibt es neue Auflagen und Regeln, so die Innung.

Und wie in fast allen Branchen fehlt es an Nachwuchs. Thomas Macher rechnet damit, dass in den kommenden Jahren etliche der rund 300 Thüringer Dentallabore dicht machen werden. Dennoch schwingt Zuversicht in seinen Aussagen mit: Der Beruf des Zahntechnikers schwärmt er, ist kreativ, macht Spaß und werde ganz bestimmt nicht aussterben. Nur weniger werden es werden.

