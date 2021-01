Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Samstag mitgeteilt, dass bis zum 22. Februar laut der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca mindestens weitere fünf Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert werden sollen. In Thüringen kam am Sonntag zunächst eine Lieferung von weiteren 2400 Dosen Impfstoff des US-Herstellers Moderna an, wie das Landesgesundheitsministerium mitteilte. Das Moderna-Mittel soll in den restlichen 15 Impfzentren eingesetzt werden, die am 3. Februar in Betrieb gehen sollen. In den bereits arbeitenden Zentren wird das Biontech-Mittel verwendet.