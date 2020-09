In Thüringen ist der Krankenstand nach einer Analyse der Krankenkasse DAK für ihre Versicherten trotz Corona-Pandemie im ersten Halbjahr zurückgegangen. Im Schnitt fehlte jeder bei der DAK versicherte Thüringer 9,5 Tage krankheitsbedingt im Job - nach 10,1 Tagen im ersten Halbjahr 2019, wie die Kasse mitteilte. Allerdings stieg die Zahl der Fehltage wegen Atemwegserkrankungen im Vergleichszeitraum um 9 Prozent an. Darin eingeschlossen sind nicht nur Covid-19-Diagnosen, sondern auch Virusgrippe und Erkältungen. Die Grippe-Saison verlief relativ heftig. Nach früheren Angaben des Gesundheitsministeriums waren mehr als 9.300 Thüringer an Grippe erkrankt.

Nach der coronabedingten Absage im Mai startet das Kindermedienfestival "Goldener Spatz" nun am Sonntag in Gera in seine 28. Auflage. Dafür sind bereits am Samstagabend in Gera 29 Kinderjuroren empfangen worden. Die Mädchen und Jungen zwischen 9 und 13 Jahren kommen aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland. Wie Festivalleiterin Nicola Jones MDR THÜRINGEN sagte, sind sie die Hauptpersonen. Sie bewerten in der Festivalwoche die insgesamt 36 Film- und Fernsehbeiträge in fünf Kategorien.