Die leidenschaftliche Läuferin Sandra Voigtmann macht sich Gedanken über den Laufsport im Zeichen der Coronakrise. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft Laufen ist gesund, heißt es ja. Doch in Zeiten von Corona darf man da ein Fragezeichen dahinter setzen. Die Corona-Krise hat den Laufsport erreicht. Unzählige Läufe weltweit wurden bereits abgesagt. Hier und da hoffen die Läufer und Läuferinnen noch, dass sie an den Start gehen können. So auch ich. Darss-Marathon, Supermarathon beim Rennsteiglauf, ThüringenUltra und EigerUltra. All die Wettkämpfe, für die ich trainiere, liegen im ersten Halbjahr des Jahres 2020. Und ausgerechnet jetzt kommt dieses Virus. Muss das sein? So wie mir geht es unzähligen Läufern. Deshalb wird in der Szene heftig diskutiert über den Sinn und Unsinn von Absagen verschiedener Läufe.

Enttäuschung, Trauer, Trotz - da mischt sich vieles zusammen. Schließlich haben ja alle auf ihren Saison-Höhepunkt hin trainiert und der ist eben bei vielen schon jetzt oder eben demnächst. Der Tokiomarathon wurde abgesagt, der Barcelonamarathon verschoben, der Marathon in Rom ersatzlos gestrichen. Doch nicht nur internationale Läufe fallen dem Corona-Virus zum Opfer, auch in Thüringen trifft es etliche Läufe. So zum Beispiel den Possenlauf in Sondershausen oder den Kyffhäuser-Berglauf. Beide Läufe werden verschoben. Bis Donnerstag hatten die Organisatoren des BraveHeartBattle in Steinach noch gehofft.

Auch der Extremlaufe "BraveHeartBattle" in Steinach ist verschoben (Symbolbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch jetzt steht auch dort fest, keiner der knallharten Hindernisläufer darf an Start gehen am 29. März 2020. Vorerst wird es also nichts mit dem Kampf gegen Schnee, Kälte und Eiswasser, gegen Höhenmeter und Wadenkrämpfe. Der Wettkampf wurde verschoben auf Anfang November. Und das ist das Problem. Viele Läufe werden jetzt in den Herbst verschoben. Doch im September, Oktober und November finden traditionell auch noch viele Läufe statt. Die Konkurrenz wird also größer in diesem Jahr. Wird jeder Lauf noch genügend Starter haben? Graben sich die Läufe nicht untereinander das Wasser ab? Ein zweischneidiges Schwert - der Läufer kann wählen. Der Veranstalter muss buhlen - und zwar um jeden Starter. Gerade kleine Läufe dürften an ihre finanziellen Grenzen kommen. Startgebühren deckeln ja meist gerade so die Kosten. Vieles wird im Ehrenamt gemacht. Dank Corona wird dem einen oder anderen Veranstalter möglicherweise die Lust vergehen. Hoffentlich nicht!