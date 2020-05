André Blechschmidt kann es kaum erwarten. Am Mittwoch ist es endlich soweit: Zum ersten Mal seit rund zwei Monaten sieht er seine Kolleginnen und Kollegen der Linken-Landtagsfraktion wieder - in echt, nicht nur per Videoschalte wie im Lockdown.

Das ist es doch, warum wir Politiker geworden sind - reden, diskutieren, sich in die Augen schauen. Und auch mal streiten. André Blechschmidt, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linke-Fraktion im Thüringer Landtag

André Blechschmidt kann es kaum erwarten, dass der politische Betrieb wieder Fahrt aufnimmt (Archivfoto). Bildrechte: imago/pictureteam Seit dem 10. März, als sich die größte Fraktion im Thüringer Landtag in Klausur zurückgezogen hatte, haben die 29 Abgeordneten in Gänze miteinander nur noch per Telefonkonferenz und Videoschalten kommuniziert; persönliche Treffen gab’s höchstens in Mini-Grüppchen. "Sehr gewöhnungsbedürftig", sagt Blechschmidt, der als einer der "Silberrücken" im Landtag gilt und als langjähriger Parlamentarischer Geschäftsführer so manche Höhen und Tiefen im Hohen Hause durchmessen hat.

Madeleine Henfling von den Grünen wünscht sich mehr digitale Kompetenz bei allen Abgeordneten (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Christopher Schmid Politik ist im Kern das Organisieren von Mehrheiten. Wer als Abgeordneter seine Wähler im Landtag vertritt, der hat Pläne, Visionen, Ideen, die er in Verhandlungen mit anderen Volksvertretern durchsetzen möchte. Dazu muss er oder sie überzeugen, reden, wenn es sein muss mit vollem Körpereinsatz. Viele dieser Mitteilungsebenen fallen in einer Videokonferenz weg, bei Telefonschalten sowieso. "Eine Art Daten-Reduktion findet statt", sagt Blechschmidt. Die Spontanität leide - "und die Leitung wird immer länger". Dazu kommt eine Beobachtung, die Madeleine Henfling von den Grünen gemacht hat.

Die digitale Kompetenz vieler Kollegen hält sich echt in Grenzen. Madeleine Henfling, Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Thüringer Landtag

Homeoffice im Landtagsbüro

Dazu kommt, dass auch im Parlamentsbetrieb Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie manchmal gar nicht zu Hause stattfindet.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Diana Lehmann, fährt für Telefonschalten lieber ins Büro (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Diana Lehmann Den Abgeordneten geht’s da wie anderen Arbeitnehmern auch: Die Kinder platzen in die Videokonferenz, oder das W-LAN reicht nicht aus (weil die ganze Familie gleichzeitig im Netz ist), der heimische Tisch-Rechner entpuppt sich als hoffnungslos veraltet. "Ich bin für die Schalten meistens ins Büro gegangen", berichtet die Abgeordnete Diana Lehmann, die als Parlamentarische Geschäftsführerin das Tagesgeschäft der SPD-Landtagsfraktion organisiert. Außerdem würden die digitalen Konferenzen manchmal mehrere Stunden dauern. "Dafür hatte meine Tochter wenig bis gar kein Verständnis", sagt die junge Mutter.

Der CDU hat es aus diesen und anderen Gründen schon länger gereicht. Die Fraktion hat sich deshalb bereits in der vergangenen Woche das erste Mal wieder "physisch" getroffen - im Bernhard-Vogel-Saal im Landtag, aber nach Corona-Regeln. "Kein Handschlag, kein Drückerchen, nichts", seufzt die familienpolitische Sprecherin Beate Meißner, da hätte echt etwas gefehlt. Und: "Nur weil wir uns nicht mehr persönlich sehen konnten, ist die Arbeit ja nicht weniger geworden", ergänzt Andreas Bühl, Parlementarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Das gilt übrigens auch für die Arbeit im Wahlkreis. Sämtliche 21 Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion haben ihn direkt gewonnen. Das hat vor allem deswegen funktioniert, weil die Abgeordneten vor Ort sehr präsent sind.

Der Abgeordnete als Corona-Medium

Die CDU-Politikerin Beate Meißner hält regelmäßig Telefonsprechstunden für ihre Wähler ab (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Beate Meißner Diese Wahlkreis-Termine fallen in Corona-Zeiten flach. "Aber dafür hat sich die Zahl der Anfragen per Telefon oder digital in etwa verdreifacht", berichtet Bühl aus seiner Heimat. "Vor Corona habe ich am Wahlkreistag persönlich mit den Besuchern gesprochen", sagt die Sonnebergerin Beate Meißner. Jetzt hält sie regelmäßig Telefonsprechstunden ab, dazu gibt’s Anfragen per Mail oder Sozialen Medien.

Der Abgeordnete wird zum Medium, und versucht, die Fragen rund um Corona zu beantworten. Beate Meißner, familienpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion

AfD-Abgeordneter Jens Cotta freut sich, dass der Umzug seiner Fraktion in neue Räume während der Corona-Krise voranging (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Jens Cotta Dafür hat die AfD-Fraktion extra ein "Arbeitsgruppe Corona" gebildet, geleitet von Fraktionsvize Jens Cotta. "Wir hatten jeden Tag Videokonferenz mit unseren Fachpolitikern." Nebendrein konnte die Landtagsverwaltung in den Lockdown-Wochen endlich den Umzug der Fraktion in neue Räumlichkeiten zu Ende bringen, berichtet Cotta. Dass der Abgeordnete nicht ständig zwischen den Handwerkern herumfuhrwerkt, "das macht sich ganz gut."

Corona-Krise als Motor der Parlamentsdigitalisierung

Bei der FDP klingt es so, als habe die Corona-Krise mental gar nicht sooo stark eingeschlagen. Nach den Worten von Robert-Martin Montag, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, hatte die Fünf-Mann-und-Frau-Fraktion schon vor Corona viele Arbeitsabläufe digitalisiert - "so wie es in der Wirtschaft längst gemacht wird." Und getroffen hat sich die (kurzzeitig ja auch schon mal regierungstragende) Fraktion auch persönlich, und zwar in der vergangenen Woche.

Wir sind ja nicht so viele, da ist das mit dem Mindestabstand kein Problem. Robert-Martin Montag, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag

Die FDP steckt, so der Parlamentarische Geschäftsführer Robert-Martin Montag, voller Vorschläge, wie Digitalisierung den politischen Betrieb erleichtern könnte (Archivfoto). Bildrechte: dpa Und die FDP stecke, so Montag, sowieso voller Vorschläge, wie die Digitalisierung das Leben als Gesetzgeber leichter machen könnte: Anhörungen oder Ausschusssitzungen noch viel öfter als Videokonferenz, elektronisches Abstimmen und vieles mehr. "Wenn die Krise irgendetwas Gutes hat, dann wirkt sie als Türöffner für die Modernisierung der Gesetzgebungsarbeit im Parlament."

