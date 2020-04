Lehramtsanwärter und Absolventen eines Lehramtsstudiums könnten verstärkt Schüler in geteilten Klassen betreuen . Nach Ansicht des Thüringer Philologenverbandes wäre es dadurch möglich, Lehrer mit Vorerkrankungen und im Alter von über 60 Jahren im Unterricht zu ersetzen. Sie könnten dann vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden und von zu Hause arbeiten, sagte die Landesvorsitzende des Verbandes, Heike Schimke, MDR THÜRINGEN am Dienstag.

Absolventen eines Lehramtsstudiums hätten Praktika in Schulen absolviert und könnten parallel zu den Lehrern auf Honorarbasis Schüler betreuen. Lehramtsanwärter könnten in Absprache mit dem Studienseminar statt der durchschnittlich acht Stunden in der Woche bis zu 15 Wochenstunden allein unterrichten. Auch bezahlte Mehrarbeit durch Lehramtsanwärter mit zweitem Staatsexamen hält Schimke für denkbar.