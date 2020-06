"Das reicht uns nicht in der jetzigen Situation nicht", sagte Busch. Er verwies darauf, dass unter anderem im Landtag Plexiglasscheiben installiert worden seien und es in vielen anderen Bereichen Zugangsbeschränkungen zu Räumen gebe. In Schulen sei bislang aber nichts dergleichen angedacht, monierte Busch.

Er bezeichnete die geplante vollständige Öffnung der Grundschulen am kommenden Montag als "großflächigen Feldversuch". Die Landesregierung nehme billigend in Kauf, dass sich Kolleginnen und Kollegen mit dem Coronavirus infizierten, so der Chef des Thüringer Lehrerverbandes. Die Öffnung der Grundschulen sei zwar ein Schritt in die Richtung, die auch der TLV anstrebe, aber "eben nicht so". Der Schutz aller Beteiligten müsse nach wie vor an erster Stelle stehen, so Busch.