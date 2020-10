Thüringen Corona-Sondersitzung des Landtags wohl doch nicht am Freitag

Der Termin für die Landtags-Sondersitzung zur Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse zu Corona in Thüringen wird noch diskutiert. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN ist eine Sitzung am Freitag vom Tisch. Wegen der Abstandsregeln kann der Landtag nicht im Plenarsaal tagen. Im Gespräch ist eine Landtagssitzung am Sonntag im Parksaal des Steigerwaldstadions - einen Tag vor dem geplanten Inkrafttreten neuer Beschränkungen.