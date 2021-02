Corona-Pandemie Thüringer Kabinett stellt Fahrplan für Lockdown-Lockerungen vor

Einen Tag, bevor die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie beraten wollen, hat die Thüringer Landesregierung am Dienstag einen Stufenplan für Lockerungen vorgestellt. Dieser soll in die morgige Konferenz eingebracht werden - und als Grundlage für kommenden Corona-Verordnungen in Thüringen dienen.