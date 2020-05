Wie das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) MDR THÜRINGEN mitteilte, sank während des Lockdowns auch die Konzentration von Schwefeldioxid (SO2) in der Luft je nach Standort der Messstation um rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schwefeldioxid entsteht überwiegend bei Verbrennungsvorgängen durch Oxidation des im Brennstoff enthaltenen Schwefels. Die Emissionen treten nach Angaben des Umweltbundesamtes vornehmlich in den Bereichen der industriellen Produktion in der Chemischen Industrie, der Metallerzeugung und dem Sektor Steine und Erden sowie der Erdöl- und Erdgasaufbereitung auf. Diese Wirtschaftszweige spielen in Thüringen jedoch kaum eine Rolle. In industriellen Ballungsgebieten anderer Bundesländer (z.B. in Hessen) sank die SO2-Konzentration um bis zu 40 Prozent.