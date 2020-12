In Thüringen wird wie in ganz Deutschland das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie ab Mittwoch drastisch heruntergefahren. Das teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag nach einer Schaltkonferenz von Bund und Ländern mit. Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen werde Thüringen restriktive Regeln erlassen und umsetzen, sagte Ramelow. Das Kabinett werde noch am Sonntagnachmittag zusammenkommen und die nötige Verordnung beraten.