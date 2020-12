Weihnachten und Silvester Das gilt im Corona-Lockdown in Thüringen

Raketen dürfen in diesem Jahr in Thüringen nicht verkauft werden. Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen ist zudem untersagt.

Raketen dürfen in diesem Jahr in Thüringen nicht verkauft werden. Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen ist zudem untersagt.

Raketen dürfen in diesem Jahr in Thüringen nicht verkauft werden. Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen ist zudem untersagt. Bildrechte: IMAGO

Ausschank und Verzehr von alkoholischen Getränken ist in der Öffentlichkeit verboten.

Ab dem 16. Dezember wechseln staatliche und freie Schulen in den Heimunterricht . Ausnahmen soll es für unaufschiebbare Prüfungen geben.

Kindergärten und Angebote zur Kindertagespflege werden vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen. Der Betreuungsanspruch ist ausgesetzt. Jede Familie wird gebeten, eine Betreuung zu Hause zu ermöglichen. Eine Notbetreuung in Kindergärten bleibt jedoch möglich.

Bleibt ebenfalls bis vorerst 10. Januar geschlossen. Der Fallbachlift in Oberhof.

Bleibt ebenfalls bis vorerst 10. Januar geschlossen. Der Fallbachlift in Oberhof.

Bleibt ebenfalls bis vorerst 10. Januar geschlossen. Der Fallbachlift in Oberhof. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Freizeitsport und der organisierte Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und nicht-öffentlichen Sportanlagen sowie unter freiem Himmel außerhalb von Sportanlagen ist untersagt. Davon ausgenommen sind:

In Pflege und Seniorenheimen sowie auf stationären Pflegestationen ist nur ein Besucher pro Tag zugelassen. Besucher müssen FFP2-Masken oder gleichwertige Masken tragen. Angestellte in Pflege- und Altenheimen sind verpflichtet, sich in regelmäßigen Abständen auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Tagespflegeeinrichtungen sind geschlossen.