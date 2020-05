Krisenmanagement Corona-Lockerungen: Ramelow verspricht Regionen massive Unterstützung

Hauptinhalt

Ministerpräsident Bodo Ramelow hat für Thüringen Lockerungen in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. Noch ist nichts beschlossen, die Diskussion um den Vorschlag ist jedoch in vollem Gange. Ramelow möchte das Krisenmanagement umstellen - und sichert den Kreisen und Städten dabei Hilfe zu.