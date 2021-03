In Weimar können am Montag die Läden offenbar noch nicht öffnen. Wie Bürgermeister Ralf Kirsten MDR THÜRINGEN sagte, fordert das Gesundheitsministerium Nachbesserungen am Konzept. Das Land lehne das "Weimarer Modell" nicht grundsätzlich ab, will aber eine Kontaktnachverfolgung und eine Test-Strategie.

Am Donnerstag hatte Oberbürgermeister Peter Kleine die Pläne der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner vorgestellt und danach den Corona-Stab einberufen. Forderungen des Ministeriums sollten bis Freitagmorgen umgesetzt werden. Dass das Ministerium noch am gleichen Tag seine Zustimmung gibt, gilt als unwahrscheinlich.

Der Vorstoß von Kleine, ab Montag in Weimar zu lockern, sorgte im Stadtrat für Kritik. Die Pläne des Oberbürgermeisters seien im Vorfeld weder mit den Stadtratsfraktionen noch mit dem Ministerium abgesprochen worden, so die Linke-Fraktion. Es seien falsche Hoffnungen geweckt worden.

Bei dem "Weimarer Modell" will sich die Klassikerstadt nicht länger ausschließlich an Inzidenzwerten orientieren, sondern auf die "Betten-Inzidenz" setzen. Solange eine Inzidenz von 20 Patienten im Sophien- und Hufeland Klinikum nicht erreicht wird, sieht es Oberbürgermeister Kleine als gerechtfertigt und politisch vertretbar an, alle von Bund und Ländern in der vergangenen Woche beschlossenen Öffnungsschritte, die ab dem 8. März vorgesehen sind, auch in der Stadt Weimar so schnell wie möglich umzusetzen.