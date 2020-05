Seit dem 27. April gehen die Abiturienten wieder in die Schule. Die Prüfungsklassen haben am 4. Mai mit dem Unterricht begonnen. Für Schüler mit "besonderem Unterstüzungsbedarf" ging es am 7. Mai wieder los. Ab 11. Mai wird der "Päsenzunterricht gestaffelt erweitert". Hier entscheidet jede Schule selbst, wie es weitergeht.

Dabei beachten die Schulen laut Bildungsministerium folgende Jahrgänge vorrangig:



4. Klasse (um den Wechsel an weiterführende Schule vorzubereiten)

3. Klasse (um die Entscheidung über weiteren Schulweg vorzubereiten)

11. Klasse (um Qualifikationsphase für Allgemeine Hochschulreife abzusichern)

9. Klasse, soweit nicht schon am 4. Mai 2020 begonnen (zur Vorbereitung der Versetzungsentscheidung)

spätestens ab 2. Juni sollen alle Thüringer Schüler wieder in die Schule gehen.



Für Kindergärten will das Land nach einem Vierstufenplan vorgehen. Er betrifft Kinder im Übergang zur Grundschule und deren Geschwister, sowie "die Ermöglichung eines temporären Besuches in einer Kindertageseinrichtung für jedes Thüringer Kind in einem flexiblen Modell", so die Staatskanzlei. Die Kindergärten sollen spätestens bis 2. Juni zumindest stundenweise für alle Kinder wieder offen sein.