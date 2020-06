Auch in Thüringer Kindergärten und Grundschulen läuft seit Wochenbeginn der eingeschränkte Regelbetrieb: In festen Gruppen soll gelernt und gespielt werden. Die Einrichtungen würden das neue Vorgehen "mit großem Engagement und hoher Flexibilität" umsetzen, heißt es aus dem Bildungsministerium.

"In wenigen Einzelfällen ist es aber auch erwartungsgemäß zu Organisationsproblemen gekommen", sagt Ministeriumssprecher Felix Knothe. Zusätzlich zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen würden insbesondere kleinere Schulen und Kindergärten vor besonderen Herausforderungen stehen, wenn pädagogisches Personal ausfällt. "Der Schritt der Lockerungen war nichtsdestotrotz im Interesse der Kinder und Familien wichtig", sagt Knothe. Das Pandemiegeschehen werde weiterhin streng im Blick behalten, um bei Bedarf regional zu reagieren. Bisher seien Infektionsketten an Schulen erfolgreich unterbrochen worden.

Die Cineplex-Kinos in Eisenach und Gotha planen ihren Neustart für Anfang/Mitte Juli. Die Standorte in Saalfeld und Rudolstadt wollen pünktlich zum 1. Juli Filmfreunde begrüßen. Und in den Cinestar-Kinos in Erfurt, Jena und Weimar sollen ab dem 9. Juli wieder Dramen, Komödien und Actionfilme gezeigt werden.