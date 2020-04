Die nötigen Verordnungen würden dann in den nächsten Tagen erlassen, so die Sprecherin. Sie verwies unter anderem darauf, dass die Kultusminister der Länder neue Regelungen für Schulen und Kindergärten ebenfalls erst beraten würden. Dazu soll es am Mittwochabend eine Schaltkonferenz geben, hieß es in Berlin.