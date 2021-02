Der Stufenplan ist noch ein Entwurf. Er soll am Dienstag vom Thüringer Kabinett abschließend beraten und beschlossen werden. Dabei kann es bei einzelnen Punkten noch zu Änderungen kommen. Das Konzept will Thüringen auch als Vorschlag mit in die Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch einbringen.