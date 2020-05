Was passiert denn, wenn zum Beispiel in Weimar die Gastronomie wegen steigender Infektionszahlen wieder schließen muss und in Jena und Erfurt ist sie offen? Dann fahren die Leute zum Essen aus Weimar halt in diese beiden Städte.

Die Landeschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, befürwortete, den Kommunen viele der Entscheidungen in der Corona-Krise zu übertragen. Die Landesregierung lege ja den Rahmen fest. Sie geht davon aus, dass es auch in Zukunft nicht allzu viele Unterschiede bei den Corona-Einschränkungen in den Regionen gibt.

Die Kreise und kreisfreien Städte sollen jetzt in eigener Regie über die Öffnung unter anderem von Bädern, Kinos, Fitnessstudios, Bars oder Freizeitparks und selbst Bordellen entscheiden. Das hat die Landesregierung am Mittwochabend beschlossen. Sie müssten sich bei Lockerungen am Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus in ihrer Region orientieren. Die Corona-Verordnung des Landes werde sich künftig auf die Aspekte konzentrieren, die überregional und landeseinheitlich geregelt werden müssen, hieß es aus der Staatskanzlei. Nehmen die Neuinfektionen deutlich in einzelnen Landesteilen zu, soll es erneut Beschränkungen geben - aber nur regional.