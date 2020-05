Am Montag kehren weitere Schüler in die Bildungseinrichtungen zurück. So beginnt der Unterricht für die Abschlussklassen der Haupt- und Realschulen sowie für Gymnasiasten mit besonderer Leistungsfeststellung. Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums sind in diesen Gruppen rund 20.000 Schüler von den Lockerungen betroffen. Hinzu kommen noch Berufsschüler, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten. Am Donnerstag folgen außerdem Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf in allen Jahrgängen und Schularten. Der normale Stundenplan gilt jedoch nicht, der Unterricht in der Schule wechselt sich mit dem Lernen zu Hause ab.